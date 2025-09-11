Mesut Yar, Habertürk’ün El Konulmasından Haberdar Oldu!

CAN HOLDING’E GÖZALTI VE EL KONULAN ŞİRKETLER

Türkiye, hareketli bir gündemle yeni bir güne başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Ardından, aralarında Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji’nin de bulunduğu toplam 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Bu gelişmelerin ardından Habertürk ekranlarında dikkat çekici bir olay yaşandı.

MESUT YAR’IN ŞAŞKINLIĞI

Habertürk, durumu son dakika gelişmesi olarak duyururken, “Gün Başlıyor” programını sunan Mesut Yar, bu durumu canlı yayında öğrenerek şaşkınlığını gizleyemedi. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” diyerek izleyicilere açıklama yaptı. Yar, gelen sorulara yanıt verirken, “Açıklamalarım gerçeklerin dışında değil” ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA SUÇLAMALAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma doğrultusunda, gözaltına alınan şahıslara “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmanın sürmesiyle birlikte, Can Holding’in bünyesinde yer alan 121 şirkete el konması gerçekleşti. Jandarma ekipleri, sabah erken saatlerde Can Holding Genel Merkezi’nde ve bağlı diğer şirketlerde arama çalışmaları yaptı.

AÇIKLAMALARDA BULUNAN KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması gibi eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.” Açıklama, ayrıca MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla yapılan incelemelerin detaylarına da işaret etti.

SUÇUN NİTELİĞİ VE YAPILAN OPERASYON

Can Holding’in içinde bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilen illegal işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan kişiler, suç örgütü lideri olarak hareket ettikleri ve uluslararası düzeyde ticari faaliyeti bulunmayan şirketler üzerinden de manevi bir güç elde etmeye çalıştıkları ifadelerine yer verildi.

Toplam 121 şirketin malvarlığına el konulmasıyla birlikte, TMSF kayyım olarak atanırken, kamu düzenini zedeleyen bu nitelikteki eylemlerle ilgili soruşturma süreci tüm yönleriyle devam ediyor. Adli sürece dair gelişmeler de kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacak.