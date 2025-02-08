Meta İş Gücü Azaltmaya Hazırlanıyor

İŞTEN ÇIKARMALAR PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı içeren ana şirket olarak işten çıkarma kararını hayata geçiriyor. Bu eğitim, şirketin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

3 BİN 600 ÇALIŞAN ETKİLENİYOR

The Information’ın haberine göre, Meta pazartesi günü iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkaracak. Bu durum, şirketin personel sayısında büyük bir azalma yaratıyor. Daha önce yapılan açıklamalara göre, toplamda 3 bin 600 çalışanın işten çıkarılması öngörülüyor. Çalışanların bu süreçle ilgili olarak bilgilendirileceği ifade ediliyor.

ÇALIŞANLARA BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Şirket, cuma günü çalışanlarına işten çıkarmalarla ilgili bir bildirim iletti. Mesajda, işten çıkarılanların bir saat içinde dahili sistemden silineceği ve kıdem tazminatları hakkında e-posta ile bilgi alacakları açıklandı.