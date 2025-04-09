Meta’nın Instagram’da 16 yaş altı kısıtlaması

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BAKAN URALOGLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Meta’nın Instagram’a dair aldığı yeni kararı değerlendirdi. Uraloğlu, “AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi.” şeklinde açıklama yaptı. Aynı zamanda, “Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

ÖNEMLİ ADIMLAR OLDUĞUNA VURGU

Bu kararın, Bakanlık olarak yürütülen kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını gösterdiğini belirten Uraloğlu, politikaların küresel ölçekte karşılık bulmasının son derece değerli olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır.” şeklinde paylaşımda bulundu.

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