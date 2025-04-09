Meta’nın Instagram’da Yeni Dönem Başladı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Meta’nın Instagram ile ilgili yeni kararlarını değerlendirdi. Uraloğlu, “AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI PLATFORMLARCA TAKİP EDİLEN ÇALIŞMALAR

Bu kararın, bakanlık olarak yürütülen kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlar tarafından dikkate alındığını ve politikaların küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından oldukça değerli olduğunu belirten Uraloğlu, “Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır.” ifadesini kullandı.