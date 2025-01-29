Metal Atölyesi Yangın Mağduriyetle Sonuçlandı

YANGIN, ATÖLYE SAHİBİNE BÜYÜK ZARAR VERDİ

Karaman’da bir metal atölyesinde çıkan yangın, atölye sahibinin ciddi maddi kayba uğramasına yol açtı. Ali Ün, atölyesinde sakladığı 1 milyon liranın alevler içinde yanmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. Olay sonrası Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün, Ün’e destek verdi. Yapılan başvuruyla yanan paraların 363 bin TL’lik kısmının değiştirilmesi sağlandı.

YANGIN KÜL ETTİ, 1 MİLYON LİRA ALEVLERDE KALDI

15 Aralık 2024’te Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir metal atölyesinde sabah saatlerinde yangın başladı. Hamidiye Mahallesi 733. Sokak’ta meydana gelen yangın, kısa sürede yayılarak atölyeyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, atölye sahibine ait olan sac bir kova içinde saklanan yaklaşık 1 milyon lira nakit para da yandı. Olaydan birkaç gün sonra, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yangın yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve esnafa destek sözü verdi.

MERKEZ BANKASI’NA BAŞVURU YAPILDI

Vali Çiçekli’nin yönlendirmesi üzerine Ziraat Bankası Karaman Şube Müdürü Hasan Örün devreye girdi. Esnaf Ali Ün, yanan paraların durumu hakkında değerlendirme yapmak için Merkez Bankası’na başvurdu. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, yanan paraların 363 bin liralık kısmının değiştirilebileceği belirlendi ve bu tutar esnafa ödendi.

ALİ ÜN’DEN TEŞEKKÜR

Yangında büyük zarar gören Ali Ün, yaşadığı durumu şu şekilde aktardı: “15 Aralık 2024 Pazar sabahı dükkanıma geldiğimde içeride duman ve alevler vardı. Hemen itfaiyeyi aradık ve yangın söndürüldü. Ancak, atölyemde sakladığım yaklaşık 1 milyon lira nakit paranın tamamen yanmış olduğunu fark ettim. Büyük bir mağduriyet yaşadım. Olaydan birkaç gün sonra Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli, atölyemi ziyaret etti. Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile Merkez Bankası’na başvurmamda büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun, Merkez Bankası inceleme yaptı ve paranın 363 bin liralık kısmını kurtardık. Bu süreçte yanımda olan Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’a teşekkür ediyorum.”

MERKEZ BANKASI UYGULAMASINDAN HABERİM YOKTU

Ali Ün, Merkez Bankası’nın yanan paralar için böyle bir uygulama yaptığını bilmediğini ifade ederek, “Bu imkanın varlığını valimiz sayesinde öğrendim. Eğer onlar yönlendirmeseydi, bu kadarını bile kurtaramazdım” dedi. Ayrıca, yangın sonrası iş yerinde yaptığı incelemede Mushaf-ı Şerif’in zarar görmediğini fark ettiğini belirtti ve “Naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için büyük bir ibret oldu” şeklinde ifade etti.