Metehan Bebek İçin Cenazede Maske Dağıtıldı

HASTANEDEN ÜZÜCÜ HABER

Sivas’ta, kenenin ısırdığı 1,5 yaşındaki bebek, hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük Metehan Tütüncü’nün ensesine bir kene yapıştı. Ailesi tarafından çıkarılan kene sonrası, bebek Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

VİRÜS TESPİTİ VE AĞIRLAŞAN DURUM

Hastanede yapılan kontrollerde, Metehan’da KKKA virüsü tespit edildi. Minik bebeğin durumu hızla kötüleşince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen Metehan, yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİ VE MASKE UYGULAMASI

Metehan’ın cenazesi ailesi tarafından alındı ve Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze, jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi. Cenazeye katılanların maske taktıkları gözlemlenirken, Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.