Meteorolog: Hava 20 Derece Düşecek

Bugünden itibaren tüm Türkiye’de hava sıcaklıkları artarken, hafta sonu yaz havası etkili olacak. Fakat Afrika’dan gelen çöl tozları, 1 hafta boyunca ülkemizde etkisini sürdürecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, nefes almayı zorlaştıracak olan bu toz taşınımının hangi bölgelerde daha belirgin olacağını açıkladı.

çöl tozu türkiye’yi etkisi altına alacak

Afrika’dan gelen çöl tozu Türkiye genelinde yoğun bir şekilde hissedilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’daki etkisinin yüzde 70-80 seviyesine çıkabileceğini belirtti.

hava sıcaklıkları önce zirve yapacak

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca ülke genelinde etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklığının 25 dereceye, Ankara’da ise 28 dereceye ulaşması bekleniyor. Antalya’da sıcaklık da 25 dereceye kadar yükselecek.

önümüzdeki hafta türkiye kış havasını tekrar yaşayacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda önemli bir değişimin yaşanacağını ifade ederek, “Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak” dedi. Salı günü İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu’nun birçok bölgesinde kar yağışı beklenirken, İstanbul’da kar yağma olasılığı görünmüyor.

yurdun batısında yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji raporlarına göre, Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağışlar öngörülüyor, diğer bölgelerde ise genelde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde buzlanma, don olayları ve pus ile sis etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

iki mevsim bir arada yaşanacak

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca yaz ve kış havasının birlikte hissedileceğini belirtti. “Bu hafta yaz gibi, Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak” diyen Şen, önümüzdeki hafta Anadolu’da kar yağışlarının başlayacağını ifade etti.