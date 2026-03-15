Meteoroloji’den 19 İlde Sarı Kod Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte, bazı bölgelerde meydana gelecek şiddetli yağış ve rüzgarın, olumsuz koşullara yol açabileceği ifade ediliyor.

DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji, özel olarak Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışların öngörüldüğünü bildirdi. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

DOĞU ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI OLACAK

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana gelmesi bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının ara ara etkisini artırabileceği kaydedildi.

19 İL İÇİN SARIKODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayınladı. Yetkililer, bu illerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olması hususunda uyarılarda bulundu.

90 KM HIZA ULAŞAN FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu ve Hatay çevresinde rüzgarın saatte 90 kilometreye kadar ulaşabileceği güçlü bir fırtına bekliyor. Bu fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE ÇÖL TOZU TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çöl tozu taşınımının yer yer meydana gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gündem

İsrail Basınından Netanyahu ve Zelenskiy İddiası

İsrail medyası, Başbakan Netanyahu'nun İran'a karşı savunma işbirliği için Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi talep ettiğini öne sürdü, bu durum Trump'ın açıklamalarına ters düşüyor.
Gündem

Süper Lig Gol Krallığı Yarışında Zirve Belirginleşiyor

Süper Lig 26. hafta maçları başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi ile gol krallığı tablosundaki son durum merakla bekleniyor.
Gündem

İsviçre Federal Konseyi ABD’nin Keşif Uçuşu Taleplerini Reddetti

İsviçre Federal Konseyi, ABD'nin İran'daki çatışmalara yönelik keşif uçuşu taleplerini tarafsızlık yasası gereği kabul etmedi, insani uçuşlara ise onay verildi.
Gündem

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Netanyahu Açıklaması Geldi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Netanyahu'nun İran saldırısında öldüğüne dair sosyal medyadaki haberleri resmen yalanlayarak, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Gündem

İran’ın Netanyahu’yu Öldürme Sözü Tansiyonu Artırıyor

İran Devrim Muhafızları, Netanyahu'yu öldürme tehdidinde bulunurken, ABD Başkanı Trump ise Hark Adası'na yönelik saldırılarının devam edebileceğini belirtti.

