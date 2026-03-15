Meteoroloji’den 19 İle Sarı Kodlu Uyarı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Ancak bazı bölgelerde meydana gelebilecek kuvvetli yağışlar ve rüzgarların, olumsuz durumlara yol açabileceği vurgulanıyor.

DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji, başta Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere belirli bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini bildirdi. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

DOĞU ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak çevresinde kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği kaydedildi.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

90 KM HIZA ULAŞAN FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu ve Hatay çevresinde meydana gelebilecek rüzgarın saatte 90 kilometreye kadar varan güçlü bir fırtına şeklinde olabileceği bilgisini paylaştı. Fırtınanın etkisiyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksama yaşanabileceği ifade edildi.

BAZI BÖLGELERDE ÇÖL TOZU TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çöl tozu taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için dikkat gerektirdiğini belirtti.