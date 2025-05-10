Meteoroloji’den 23 İle Uyarı! Kuvvetli Geliyor📆

HAVA DURUMU ANİDEN DEĞİŞİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava koşullarının aniden değişeceğini bildirerek 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güçlü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

BUGÜN HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji’nin güncel değerlendirmelerine göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük kısmı ve Doğu Anadolu’nun kuzey bölümleri sağanak yağışlardan etkilenecek. Yağışların Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.

KUVEETLI RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla güçlü rüzgarlar esecek. Bazı alanlarda kısa süreli fırtına etkili olabilir.

HAVA SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Kuzeybatı kesimlerinde sıcaklık düşecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sel, su baskını ve yıldırım riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği açıklanıyor.

SARILI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.