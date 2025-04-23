Meteoroloji’den 23 Nisan için Uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Nisan hava durumu tahminlerinde, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyri olabiliyor. Uzmanlar, özellikle Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer alan alanlar ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak biçiminde görülmesi beklenirken, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

TOZ TAŞINIMI VE ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Bu durum, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuz etkilere yol açabiliyor.

KUYETİ RÜZGÂR ALARMI

Diğer yandan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden güçlü bir şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

İstanbul: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

İzmir: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Antalya: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

Adana: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: 21°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sivas: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Bolu: 20°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli

Zonguldak: 13°C – Çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Samsun: 13°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Erzurum: 17°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 26°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Diyarbakır: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı