Meteoroloji’den 23 Nisan için Uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Nisan hava durumu tahminlerinde, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyri olabiliyor. Uzmanlar, özellikle Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer alan alanlar ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak biçiminde görülmesi beklenirken, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
TOZ TAŞINIMI VE ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji uzmanları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Bu durum, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuz etkilere yol açabiliyor.
KUYETİ RÜZGÂR ALARMI
Diğer yandan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden güçlü bir şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
İstanbul: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
İzmir: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Antalya: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Adana: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ankara: 21°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sivas: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Bolu: 20°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
Zonguldak: 13°C – Çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Samsun: 13°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Erzurum: 17°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 26°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Diyarbakır: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı