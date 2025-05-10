Meteoroloji’den 23 Şehre Uyarı! Kuvvetli Yağış Geliyor

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumunun aniden değişeceğini duyurarak 23 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük kısmı ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak yağışların etkisi altında olacak. Yağışların Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kısımlarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUYMETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtına etkili olabiliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİM

Kuzeybatı kesimlerde sıcaklık düşüşü yaşanacak, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, sel, su baskını ve yıldırım riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında ise çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği açıklandı.

SARILI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale listedeki iller arasında yer alıyor.