Meteoroloji’den 49 İle Sarı Kodlu Uyarı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatleri itibarıyla güney kesimlerde, özellikle Malatya ve Adıyaman’ın kuzeyinde, Elazığ’ın güney ve doğusunda, Tunceli ile Diyarbakır’ın kuzeyinde, Erzincan’ın güneyinde ve Bingöl’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların 1700 metre rakımın üzerinde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY EGE, AKDENİZ VE İÇ ANADOLU’DA FIRTINA

Bu gece saatlerinden sonra Güney Ege ve Batı Akdeniz’de, Cuma sabah saatlerinden itibaren de İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevresinde yerel olarak güçlü fırtına öngörülüyor. Ayrıca, bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Tokat ve Amasya çevrelerinde, Gümüşhane ve Artvin’in kuzeyinde ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinde de kuvvetli fırtına bekleniyor. Doğu Akdeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SEL VE ÇATI UÇMALARINA DİKKAT

Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yüksek bölgelerde tipi, kısmi kar erimeleriyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, heyelan gibi olumsuz durumlara karşı önlem alınması gerektiği ifade ediliyor.

49 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 49 il için sarı kodlu uyarı yapılmış durumda. Bu iller arasında Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye yer alıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİNLERİ: YAĞIŞLAR YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13-17 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde birçok bölgede sağanak yağış yaşanması bekleniyor. Cuma 13 Şubat 2026: Yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı dikkat çekiyor. Cumartesi 14 Şubat 2026: Batı ve iç kesimlerde yağışlar devam ederken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı sürecek. Özellikle doğu illerinde buzlanma ve don olayları için dikkatli olunması gerekiyor. Pazar 15 Şubat 2026: Batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yağışların iç ve doğu kesimlere kaydığı görülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Pazartesi 16 Şubat 2026: Yeni haftanın ilk gününde batı ve iç kesimlerde sağanak yağışlar tekrar görülecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar yağışı yer yer kuvvetli olabiliyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Salı 17 Şubat 2026: Yağışlı sistem ülke genelinde etkisini sürdürecek. Marmara’dan Akdeniz’e kadar geniş bir alanda sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı da devam edecek.