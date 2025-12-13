Meteoroloji’den 5 İl İçin Sarı Kod Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile birlikte Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olmasının yanı sıra, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde, Doğu Karadeniz’in iç kısımları ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON GÖRÜNTÜSÜ!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı görülebilir.

DİKKAT VE TEDBİR!

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli olmasının yanı sıra, rüzgarın Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceği bekleniyor. Bu nedenle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. MGM, sağanak ve kar yağışı meydana gelmesi beklenen Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ardahan için sarı kodlu uyarıda bulundu.

MARMARA’DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava görünümü hakim olacak ve doğunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Sabah ile gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis yaşanması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ege Bölgesi parçalı ve az bulutlu bir hava ile geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi, az bulutlu ve açık bir hava ile geçerken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde de pus ve sis izlenebilir.

İÇ ANADOLU’DA HAVA

İç Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir görünüm sergiliyor. Sivas çevresinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgedeki sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olacağı da öngörülüyor.

BATI KARADENİZ’İN GÖRÜNÜMÜ

Batı Karadeniz genel olarak çok bulutlu bir hava ile geçerken, bölge genelinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların daha çok yağmur ve sağanak olarak görülmesi, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis durumunun söz konusu olacağı tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE DURUM

Orta ve Doğu Karadeniz, genel olarak çok bulutlu bir hava ile geçecek. Bu bölgedeki yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Giresun’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışların yaşanması muhtemel. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis meydana gelebileceği ön görülüyor.

DOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ VAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının olması öngörülüyor. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği belirtiliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir hava ile geçecek.