Meteoroloji’den 6 İlde Yağış Uyarısı

YAĞIŞ BEKLENTİSİ VE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş (batı kesimleri) ve Hatay (kıyı kesimleri) illerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüyor. Bu bölgelerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görünüm sergiliyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde ve Trakya’nın batısında etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ VE RİSKLER

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmiyor; hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

RÜZGAR VE DENİZ DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de denizlerde dalga yüksekliğinin 1,0 ila 2,5 metre arasında değişeceği, görüş mesafesinin yağış anlarında orta seviyeye düşebileceği belirtiliyor.

SEL VE SICAĞA KARŞI TEDBİR

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması öneriliyor.