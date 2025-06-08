Meteoroloji’den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin batı bölgelerinde öğle saatleri itibarıyla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Kütahya, Uşak, Denizli ile Aydın’ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir, Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta’nın kuzey ve batı kısımlarında yerel yağışlar meydana gelebiliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenirken, rüzgarın öncelikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi planlanıyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde, genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak, güney kesimlerinde zamanla çok bulutlu bir hava durumu görülebilir.

Ege bölgesinde, çoğunlukla parçalı bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak yağışlar olabilir.

Akdeniz bölgesinde, az bulutlu ve açık bir hava hakimken, batı kesimlerinde bulutlanmanın artması tahmin ediliyor. Burdur ve Isparta’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu bölgesinde, genel olarak parçalı bulutlu hava etkili olurken, Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar görülebiliyor.

Batı Karadeniz bölgesinde, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, iç kesimlerde ise bulutlanmanın artması muhtemel. Bolu çevresinde yerel sağanak yağışların oluşma ihtimali bulunuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde, genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğu Anadolu bölgesinde, az bulutlu bir hava hakimken, güneydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olabiliyor. Ayrıca, öğle saatlerinde Hakkari çevresinde sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise, az bulutlu ve açık hava koşulları devam edecek.