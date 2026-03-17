Meteoroloji’den İstanbul İçin Hava Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son analizlere göre, Türkiye’nin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ya da çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının meydana gelmesi öngörülüyor.

PUS VE SİS UYARISI

Marmara ve iç bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğim bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi söz konusu.

MEVSİMSEL SICAKLIKLAR

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği düşünülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden esmesi, doğu kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, aralıklarla orta kuvvette olması bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

