Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Fırtına Ve Yağış 4 Bölgeyi Vuracak

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü için Türkiye’nin dört bölgesinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar konusunda uyarılar yaptı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yerel olarak güçlü yağışların beklenmesi nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda sorunlar gibi risklerin ortaya çıkabileceği belirtildi. Doğu Anadolu’da ise güney yönünden esecek rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaşacağı aktarıldı. İşte detaylar ve hava durumu!

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ALINMALI

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’de (Artvin, Trabzon), Doğu Anadolu’nun kuzey tarafında (Erzurum, Kars, Bingöl, Muş) ve İç Anadolu’da (Kayseri, Sivas) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngördü. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz olayların yaşanabileceği konusunda halk uyarıldı. “Dere yatakları ve düşük rakımlı alanlarda tedbirli olunması” gerektiği vurgulandı.

DİKKAT: FIRTINA TEHLİKESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkisini gösteriyor. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın hızı zaman zaman 30-50 km/saat seviyelerine ulaşabiliyor. Bu durum, “çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik direklerinde hasar” gibi riskleri beraberinde getiriyor. Meteoroloji, bölge halkını ve işletmeleri “açık alanlarda ve yüksek yapılarda dikkatli olmaya” çağırdı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Öne çıkan illerdeki hava durumu şu şekilde:

Marmara: Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli’de öğleden sonra sağanak yağış. İstanbul 21°C, Balıkesir 23°C. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ege: Parçalı bulutlu, İzmir 26°C, Denizli 27°C. İç kesimlerde sabah ve gece sis olabiliyor.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, Adana ve Hatay’da gece sağanak yağış. Antalya 25°C, Toroslar’da gök gürültülü yağış.

İç Anadolu: Güney ve doğuda sağanak yağış. Kayseri ve Sivas’ta yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ankara 22°C, Konya 23°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Trabzon ve Artvin’de öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Samsun 16°C, Amasya 21°C.

Doğu Anadolu: Genel olarak yağışlı, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş’ta öğle saatlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Malatya 28°C, Van 18°C. Rüzgar 30-50 km/saat seviyelerinde.

Güneydoğu Anadolu: Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor; Diyarbakır 29°C, Siirt 28°C, Mardin’de gece yağış olabiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında kalacağı belirtiliyor. Ancak yoğun yağış ve rüzgar, özellikle riskli alanlarda günlük yaşamı etkileyebilir.