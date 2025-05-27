Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı Var

HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege’nin doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmasını öneriyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde düşerek mevsim normalleri seviyesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yurdun güneydoğu kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor. Ege Bölgesi’nde rüzgarın kuzeybatı ve batı yönlerden etkili olması, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Balıkesir 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Kırklareli 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli 27°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla 27°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta 26°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 34°C – Parçalı ve az bulutlu

Van 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 37°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 33°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin 33°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt 35°C – Parçalı ve az bulutlu