Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı Var

HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege’nin doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmasını öneriyor.
SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde düşerek mevsim normalleri seviyesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yurdun güneydoğu kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor. Ege Bölgesi’nde rüzgarın kuzeybatı ve batı yönlerden etkili olması, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Balıkesir 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Kırklareli 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli 27°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla 27°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 35°C – Parçalı ve az bulutlu