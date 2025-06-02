Meteoroloji’den Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel değerlendirmelere göre, yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kısımları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Ancak Burdur bu durumun dışında kalıyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DÜZENİ

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor, bu nedenle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ege bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz bölgesi: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

İç Anadolu bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte.

Güneydoğu Anadolu bölgesi ise parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.