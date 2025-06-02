Meteoroloji’den Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son değerlendirmeleri doğrultusunda, ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını belirtmektedir. Burdur hariç Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Samsun hariç Orta ve Doğu Karadeniz, ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR ETKİLERİ

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normalleri civarında kalması öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi nedeniyle olabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu bir hava geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nde de benzer şekilde parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Afyonkarahisar çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava ile Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması muhtemel.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de de parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’da ise parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.