Meteoroloji’den Sıcaklık Düşüşü Müjdesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SICAK HAVALAR

Türkiye, son günlerde kavurucu sıcakların etkisiyle zorlu bir dönem geçiriyor. Aşırı sıcaklarla birleşen yüksek nem oranları, büyük şehirlerdeki yaşamı zorlaştırırken, vatandaşlar gölge bulmak için çaba gösteriyor. Fakat Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen yeni bilgiler, gelecek hafta için bir rahatlama müjdesi veriyor.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYORUZ

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, son hava tahmin raporlarını değerlendirirken, bazı bölgelerde kısa süreli yağışların görülebileceğine dikkat çekti. Çelik, “İç Anadolu’nun kuzeyinde kısa süreli yağış geçişleri görebiliriz fakat bu hafta genelde yağışlar Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Toroslar mevkiinde yaşanacak” açıklamasını yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini belirten Çelik, “Yurt genelinde toplamda 3-4 derece düşüş göreceğiz. İstanbul ve Ankara’da parçalı az bulutlu bir hafta olacak. En yüksek sıcaklıklar İstanbul ve Ankara’da 29-30 derece civarında olacak. İzmir’de ise çoğunlukla az bulutlu bir hava ile sıcaklıklar 34-35 derece arasında seyredecek” diye ekledi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgarlara karşı uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Çelik, özellikle çarşamba ve perşembe günleri Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini kaydetti. Rüzgarların olumsuz sonuçlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

YAĞIŞ FELAKETİ BEKLENİYOR

Sıcaklıkların ülke genelinde birkaç derece düşeceğini vurgulayan Çelik, “Önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Ancak Güney bölgelerimizde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da, mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz ve kıyıya bakan illerde zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirserken, bu bölgelerde yaşayanların önlem alması gerektiği uyarısını yaptı.