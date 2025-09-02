Meteoroloji’den Sıcaklıkta Düşüş Haberleri

Türkiye, aşırı sıcakların etkisi altındayken, yüksek nem oranları ile birleşen bu kavurucu hava, büyük şehirlerde günlük yaşamı zorlaştırıyor. Bu durum, birçok insanı gölgede serinlemeye yönlendiriyor. Ancak, yeni haftayla birlikte yaşanan sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceği yönünde sevindirici bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamalar, durumu aydınlatıyor.

SICAKLIKLARDAKİ DÜŞÜŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava tahmin raporları ile ilgili bilgiler vererek, ülkenin bazı kesimlerinde kısa süreli yağışların görülebileceğini vurguladı. “İç Anadolu’nun kuzeyinde kısa süreli yağış geçişleri görebiliriz ancak bu hafta genellikle yağışlar Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Toroslar mevkiinde görülecek” dedi. Çelik, sıcaklıkların yurt genelinde kademeli olarak 3-4 derece düşmesini bekliyor. İstanbul ve Ankara’da parçalı az bulutlu bir hava beklenirken, bu iki şehirde en yüksek sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. İzmir’de ise havanın çoğunlukla açık olduğu ve sıcaklıkların 34-35 derece bandında seyredeceği ifade edildi.

KUZEY YÖNLÜ ŞİDDETLİ RÜZGAR

Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen kuvvetli rüzgarlara dikkat çekildi. Çelik, “Marmara bölge geneli ve Kuzey Ege’de de özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentisi var” dedi. Özellikle bu rüzgarların oluşturabileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Ülke genelindeki sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor. Çelik, “Önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Ancak özellikle Güney bölgelerimizde, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkların devam edeceğini söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu. Yağışların ise özellikle Doğu Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirterek, bu illerde yaşayanların dikkatli olmalarını tavsiye etti.