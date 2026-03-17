Meteoroloji’den Ülke Genelinde Hava Durumu Uyarısı

meteoroloji-den-ulke-genelinde-hava-durumu-uyarisi

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmeler sonucunda, ülkenin güney, iç ve doğu bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevrelerinin yanı sıra Artvin’in kuzeyi ile birlikte zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer ise gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının meydana gelmesi bekleniyor.

GÜNEYDE PUS VE SİS TEHLİKESİ

Marmara ve iç kesimlerde pus, yer yer ise sis olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının, ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

RÜZGARIN ETKİSİ

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerinden, doğu kesimlerinde ise güney ve batılı yönlerden hafif, aralıklı olarak orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’daki eğimli alanlarda ise çığ ile kar erimesi tehlikesine dikkat çekiliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.