Meteoroloji’den Uyarı: Kuvvetli Yağış Geliyor

METEOROLOJİDEN SARIL KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumunun ani değişiklik göstereceğini açıkladı ve 23 il için sarı kodlu alarm yayımladı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ OLACAK?

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük kısmı ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altına girecek. Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVAETLİ RÜZGAR VE FIRTINA RİSKİ

Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtına etkili olabiliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİM

Kuzeybatı kesimlerde sıcaklık düşüş yaşayacak, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riski hakkında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale.