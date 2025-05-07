Meteoroloji Lodos Ve Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin büyük bir kısmında etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli lodos için uyarıda bulundu. Trakya, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava şartları bekleniyor. Özellikle Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların olması öngörülüyor. Marmara’nın güneyi ve Ege’de ise lodosun hızı saatte 60 kilometreye ulaşacak.

Bölge Bölge Hava Durumu

Meteoroloji’nin 7 Mayıs 2025 tarihli tahminlerine göre:

Marmara: Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa) sağanak ve gök gürültülü yağış alacak. Güneyde (Balıkesir, Çanakkale) kuvvetli lodos (40-60 km/saat) ile sabah ve akşam saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Ege: Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta’da gök gürültülü sağanak meydana gelecek. Bölgenin genelinde kuvvetli lodos etkisini gösterecek.

İç Anadolu: Konya ve Karaman hariç tüm bölgede sağanak yağış yaşanacak. Çankırı’da yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Karadeniz: Batı Karadeniz’de (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Orta Karadeniz’de (Ordu hariç) kuvvetli yağışlar meydana gelecek. Bolu’nun doğusu ve Karabük’te olumsuzluk yaşanmaması için dikkat edilmesi gerekiyor.

Doğu Anadolu: Batı kesimlerinde (Erzurum, Gümüşhane, Bayburt) sağanak yağış etkili olacak.

Akdeniz: Pus ve yer yer sis bekleniyor, ancak bu bölgede yağış olmayacak.

Kuvvetli Yağış ve Lodos Uyarısı

Meteoroloji, özellikle Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Marmara’nın güneyi ve Ege’de ise güneybatı yönünden esecek lodosun 40-60 km/saat hıza ulaşması, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskler oluşturabiliyor.

Hava Sıcaklıkları Artıyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmeye devam edeceği saptandı. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gözlemleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek, ancak Marmara ve Ege’de lodosun etkisiyle daha kuvvetli hissedilecek.

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve lodosun yol açabileceği olumsuz durumlar hakkında vatandaşları uyarıyor:

Kuvvetli Yağış: Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunmalı. Dere yataklarından uzak durulmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı tedbir alınmalı.

Sis ve Pus: Özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalacağı bölgelerde sürücülerin yavaş ve dikkatli olması öneriliyor.