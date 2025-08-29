Meteoroloji Uyardı: 5 İlde Sağanak

TÜRKİYE’DE YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon’un iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle Denizli (38°C), Tokat (37°C), Diyarbakır (38°C) ve Siirt (39°C) gibi illerde yüksek sıcaklıklar vatandaşları zorlayabiliyor. İstanbul’da gün boyunca az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak gece saatlerinde Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında yerel sağanak yağış öngörülüyor.
RÜZGARIN HAFİF ESİŞİ BEKLENİYOR
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artırabiliyor.
MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi’nin genelinde az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Kırklareli 31°C – Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ’NDE DİKKAT ÇEKEN SICAKLIKLAR
Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava hakim.
Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 32°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ’NDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Akdeniz Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olacağı düşünülüyor. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana 34°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı
Antalya 30°C – Az bulutlu ve açık
Burdur 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NİN HAVA KONTROLÜ
İç Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olarak seyredecek.
Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C – Az bulutlu ve açık
Konya 31°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir 29°C – Az bulutlu ve açık
BATIKARADENİZ BÖLGESİ’NDE DURUM
Batı Karadeniz Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Bolu 31°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor.
Amasya 34°C – Parçalı bulutlu
Samsun 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Tokat 37°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE AÇIK HAVA ETKİLİ
Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Erzurum 34°C – Az bulutlu ve açık
Kars 32°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık
Van 31°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE SICAKLIK DEVAM EDİYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel hatlarıyla az bulutlu ve açık bir hava durumu gözlemleniyor.
Diyarbakır 38°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık