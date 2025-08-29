Meteoroloji Uyardı: 5 İlde Sağanak Yağış

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Trabzon’un iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde ise sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Denizli (38°C), Tokat (37°C), Diyarbakır (38°C) ve Siirt (39°C) gibi şehirlerde yüksek sıcaklıklar vatandaşları zorlayabiliyor. İstanbul’da gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ancak gece saatlerinde Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında yerel sağanak yağış öngörülüyor.
RÜZGARIN ETKİLERİ
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eserken, Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artırabiliyor.
MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Kırklareli 31°C – Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 32°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana 34°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı
Antalya 30°C – Az bulutlu ve açık
Burdur 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C – Az bulutlu ve açık
Konya 31°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir 29°C – Az bulutlu ve açık
BATTI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 31°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.
Amasya 34°C – Parçalı bulutlu
Samsun 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Tokat 37°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Erzurum 34°C – Az bulutlu ve açık
Kars 32°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık
Van 31°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 38°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık