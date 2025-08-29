Meteoroloji Uyardı: 5 İlde Sağanak Yağış

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Trabzon’un iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde ise sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Denizli (38°C), Tokat (37°C), Diyarbakır (38°C) ve Siirt (39°C) gibi şehirlerde yüksek sıcaklıklar vatandaşları zorlayabiliyor. İstanbul’da gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ancak gece saatlerinde Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında yerel sağanak yağış öngörülüyor.

RÜZGARIN ETKİLERİ

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eserken, Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artırabiliyor.

MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık

Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

Kırklareli 31°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 32°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana 34°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı

Antalya 30°C – Az bulutlu ve açık

Burdur 35°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 32°C – Az bulutlu ve açık

Konya 31°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir 29°C – Az bulutlu ve açık

BATTI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 31°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Amasya 34°C – Parçalı bulutlu

Samsun 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Tokat 37°C – Parçalı bulutlu

Trabzon 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Erzurum 34°C – Az bulutlu ve açık

Kars 32°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık

Van 31°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 38°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık