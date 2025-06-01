Meteoroloji Uyardı: İstanbul’a Sağanak Gelecek

HAFTA BAŞI YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamalara göre, yurtta etkili olan yağışların bir süre daha süreceği belirtiliyor. Özellikle İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir şekilde geçeceği öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç) ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde de yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

SICAKLIK DEĞİŞİKMELERİ ANİ DEĞİL

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hava durumuyla ilgili olarak, genelde kuzey yönlerden esecek rüzgarın zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, özellikle Doğu Anadolu’nun batısında ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu nedenle, beklenen güçlü rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, doğu kesimlerinin ise Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakla karşılaşacağı öngörülüyor. Ege Bölgesi için parça bulutlu ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Akdeniz Bölgesi ise aralıklı sağanak yağışlı bir hava ile geçeceği düşünülüyor. İç Anadolu Bölgesi’nde de parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlarla dolu bir hava durumu tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’in de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Orta ve Doğu Karadeniz için de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklarla dolu bir hava durumu öngörülüyor. Son olarak, Doğu Anadolu’da ise, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ve rüzgarın bu bölgede kuvvetli esmesi beklentisi sürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ise parçalı ve az bulutlu bir hava ile geçeceği tahmin ediliyor.