Meteoroloji Uyardı: İstanbul’da Kuvvetli Sağanak

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahmin raporunu açıkladı. Bu rapora göre yurtta etkili olan yağışlar bir süre daha devam edecek. Özellikle İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç) ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilse de diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarlar ise genellikle kuzey yönlerden esmekte, zamanla Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Özellikle yer yer kuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak, doğu kesimleri ile Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olup, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı düşünülüyor. İç Anadolu Bölgesi’nde ise bölge genelinin (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç) parçalı ve çok bulutlu olması, aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların havayı etkilemesi tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşılabileceği düşünülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi gün boyunca parçalı ve çok bulutlu geçecek; Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar etkili olabiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise bölgenin batısında güney ve güneybatı yönünden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.