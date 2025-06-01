Meteoroloji Uyardı: İSTANBUL’da Sağanak Yağış Bekleniyor

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahmin raporunu duyurdu. Rapora göre, ülke genelinde etkili olan yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’un dahil olduğu pek çok ilde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Tahminlere göre Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Genellikle kuzeyden başlayarak, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, bazen de orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’da güney ve güneybatıdan gelen rüzgarların kuvvetli (40-60 Km/Saat) olması söz konusu.

TEDBİR ALINMASI GEREKEN OLUMSUZ DURUMLAR

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç), Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde zaman zaman kuvvetleneceğinden olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor. Aynı şekilde rüzgarın etkisiyle de dikkatli olunması öneriliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Doğu kesimleri ile Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE Bölgesi’nde de parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, özellikle Afyonkarahisar çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

AKDENİZ Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor.

İÇ ANADOLU Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Eskişehir, Konya ve Karaman dışında birçok yerde yağışın yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ Bölgesi’nde de benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde bu yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

DOĞU ANADOLU Bölgesi genelde parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olacak, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’da ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.