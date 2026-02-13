Meteorolojiden 49 İle Sarı Kod Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren güney bölgeler başta olmak üzere Malatya, Adıyaman’ın kuzey kesimleri, Elazığ’ın güney ve doğu kısmı, Tunceli, Diyarbakır’ın kuzeyi, Erzincan’ın güneyi ile Bingöl’de yerel olarak aralıklı kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların 1700 metre rakım üzerinde güçlü bir şekilde karla karışık yağmur ve kar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

FIRTINA UYARISI: GÜNEY EGE VE İÇ ANADOLU

Bu gece geç saatlerde Güney Ege ve Batı Akdeniz’de, Cuma sabahı itibarıyla İç Anadolu, Batı Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel fırtına etkili olacak. Ayrıca, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat, Amasya, Gümüşhane ve Artvin’in kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinde de kuvvetli fırtına öngörülüyor. Doğu Akdeniz’de rüzgarın yarın öğleden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

OLUMLU HAVA KOŞULLARI TEHLİKE ARTIYOR

Fırtına ve yoğun yağışların, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere, kar örtüsü bulunan yüksek kesimlerde meydana gelebilecek tipiye ve yer yer oluşabilecek kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

SARI KODLU UYARI ALTINDA 49 İL

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine dayanarak, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat ile birlikte Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

HAFTALIK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13-17 Şubat 2026 tarihine ilişkin tahmin haritasına göre, Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde birçok bölgede sağanak yağışlar devam ederken, Doğu Anadolu’daki kar yağışı dikkat çekiyor. Cuma günü, yurt genelinde girişi olan yağışlı hava, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de sağanak olarak etkisini gösterecek. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı da sürüyor.

Cumartesi günü, batı ve iç kesimlerde yağışlar devam ederken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışları sürecek. Doğu illerindeki buzlanma ve don olaylarına karşı da önlem almak gerekiyor. Pazar günü, batı bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava gözlemleniyor, yağışlar iç ve doğu kesimlere kaydırılıyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam edecek.

Pazartesi günü, yeni haftanın başlangıcında batı ve iç kesimlerde sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor ve yüksek rakımlı alanlarda ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Salı günü ise, ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek, Marmara’dan Akdeniz’e kadar geniş alanda sağanak yağış tahmin ediliyor, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da kar yağışı devam edecek.