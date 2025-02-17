Meteorolojiden Soğuk Hava Uyarısı: Kar Geliyor

SOĞUK HAVA ETKİSİ BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en son hava durumu tahminlerini paylaştı. Bu tahminler doğrultusunda, salı günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde hissedileceğini bildiren Meteoroloji, raporunda önemli detaylara yer verdi.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

“18 Şubat Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı, 19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceği, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.” Bu doğrultuda, olası kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Erken uyarıların takip edilmesi büyük bir önem taşıyor.