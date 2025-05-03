Metro Seferleri İptal: Detaylar Burada

METRO HİZMETİ BU GECE DURUYOR

İstanbul’un yoğun ulaşım hatlarından birisi olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, bu gece bakım çalışmaları nedeniyle hizmet vermiyor. Metro İstanbul’un resmi açıklamasına göre, 3 Mayıs Cumartesi’yi 4 Mayıs Pazar’a bağlayan gece boyunca gece seferleri iptal edildi. Metro İstanbul, hattın daha güvenli ve kesintisiz bir hizmet sunabilmesi için düzenli bakım çalışmalarının gerekliliğini vurguladı. Bu kapsamda gerçekleştirilecek teknik işlemler, seferlerin güvenliğini artırmayı ve olası arızaların önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak bu bakım çalışmaları, gece saatlerinde yoğun yolcu trafiğine sahip hattın tamamen kapanmasına yol açacak.

ALTERNATİF ULAŞIM İMKANLARI

Metro İstanbul’un duyurusuna göre, Haliç ve Vezneciler istasyonları dışındaki tüm istasyonlarda ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak. İlgili istasyonları kullanmayı planlayan yolcular, alternatif güzergahlar veya diğer toplu taşıma araçlarını tercih etme ihtiyacında olacak. İETT’nin ek otobüs seferleri düzenleyeceği bilgisi verilse de, bu durumun yoğunluk yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda milyonlarca vatandaşın günlük ulaşımında önemli bir rol oynuyor. Gece seferlerinin iptali, özellikle hafta sonu eğlence mekanlarına yakın bölgelerde ikamet eden bireyleri etkileme potansiyeline sahip.