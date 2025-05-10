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Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 40 Yaralı

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METROBÜS KAZASI İSTANBUL’DA FECİ SONUÇLAR DOĞURDU

Haramidere’de meydana gelen metrobüs kazası, yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. İstanbul Valiliği, yaşanan bu feci olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3’ü ağır olmak üzere toplam 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenleri hakkında detaylı bir inceleme başlattı. Ancak şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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