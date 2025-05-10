Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA HABERİ VE YARALILARIN DURUMU

Beylikdüzü’nde bir metrobüsün, yolcu almakta olan diğer metrobüse arkadan çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 40 kişi de yaralandı. Olay, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana geldi. Arkadan gelen metrobüs, durakta bekleyen yolcu metrobüsüne çarptı. Kazada, 23 kişi yaralanırken, araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla araçlardan dışarı çıktı. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralıların bazılarına sağlık görevlileri kaza yerinde müdahalede bulundu, bazıları ise ambulansla hastaneye gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Ebru Heper (37) ise yaşamını yitirdi.

VALİ GÜL’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, “Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haramidere Sanayi Durağı’nda gerçekleşen kazanın anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kaydında, durakta yolcu alan metrobüse, durağa yanaşan başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görüldü. Durakta yolcu almakta olan aracın kapısının açık olması nedeniyle bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendiliğinden araçtan indiği görüntülerde yer aldı. Ayrıca, kaza sonrası metrobüsün altında kalan bir yolcunun diğer yolcular tarafından kurtarılması anları da kayıtlara yansıdı.

İBB’DEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili olarak İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından idari ve teknik soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yaralıların durumunun yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, “Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz” denildi.