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Metroda Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonunda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıkıyor. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürülüyor. Olay, metro hattının İnönü Mahallesi’nde bulunan Molla Gürani istasyonunda meydana geliyor. Yangın ihbarının ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor.

DUMANLA MÜCADELE VE MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, istasyon tamamen kullanıma kapatılıyor. Dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisine, ambulans ekipleri tarafından olay yerinde müdahale ediliyor. İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürüyor ve sonrasında istasyonda bir süre duman tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Molla Gürani istasyonunun teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığını belirtiyor. Bu durum, yolcular için ayrıca bir bilgi olup yangınla ilgili yapılan müdahale sonrasında detaylı bir inceleme yapılacak.

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