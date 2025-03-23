Mevduat Faiz Oranları ve 1 Milyon TL Getirisi

MEVDUAT HESAPLARINDA FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

Yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen mevduat hesaplarındaki faiz oranları sürekli olarak değişiyor. Bu bağlamda en yüksek mevduat faiz oranını sunan banka hangi kuruluş oluyor? Mevduat faizlerindeki net kazanç değerlendirmesi ne düzeyde? 1 milyon TL üzerinden elde edilen getiriler neler?

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ HANGİ BANKADAN

22 Mart itibarıyla 1 milyon TL’nin altı aylık faiz getirisi, bankalara göre aşağıdaki gibi sıralanıyor: ON Plus, N Kolay, Akbank, TEB, Garanti, BBVA, QNB Finansbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, İş Bankası, Enpara, Türkiye Finans, Fibabanka, Odeabank. Unutmayın ki mevduat faiz oranları piyasa koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce, ilgilendiğiniz bankadan güncel bilgileri almak oldukça önemli.