Mevduat Faiz Oranları Yükseldi

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Mart ayının başında düşüş eğiliminde olan mevduat faiz oranları, bu ay önemli bir artış gösterdi. 7 Mart haftasında yüzde 51,45’e düşen faiz oranları, 14 Mart’ta ise yüzde 49,91’e geriledi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Mart ayındaki beklenmedik kararı, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49’a yükseltmesi, TL’ye geçişi özendirmesi ve piyasalara sağlanan likidite desteği ile faiz oranlarında bir toparlanma yaşandı.

BANKALAR FAİZ ORANLARINI ARTTIRIYOR

Merkez Bankası’nın faiz artışının ardından birçok banka, müşteri çekmek için mevduat faiz oranlarını artırmaya yöneldi. Bu değişiklik, bankaların faiz oranlarını daha cazip bir hale getiriyor. Şu günlerde, 1 ve 3 aylık vadeli mevduat faizlerinin bazı bankalarda yüzde 52’ye kadar çıktığı görülüyor.

6 AYLık VADEDE EN YÜKSEK FAİZ GETİRİSİ HANGİ BANKADA?

5 milyon TL’nin 6 ay vadeli mevduat faiz getirileri bankalara göre şu şekilde sıralandı: Yapı Kredi’de %49 faiz oranı ile vade sonu getirisi 6.069.140 TL, net kazanç 1.069.140 TL. Garanti BBVA’da %45,5 oranı ile 5.992.773 TL, net kazanç ise 992.773 TL. Fibabanka’da %45 faiz oranı ile 5.981.863 TL, net kazanç 981.863 TL. Denizbank’ta %41 faiz oranı ile 5.894.586 TL, net kazanç 894.586 TL. QNB Finansbank’da %36 faiz ile 5.785.490 TL, net kazanç 785.490 TL. Türkiye Finans’ta %42 kar oranı ile 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL. Akbank’da %44 oranı ile 5.960.044 TL, net kazanç 960.044 TL. İş Bankası’nda %36,5 oranı ile 5.796.400 TL, net kazanç 796.400 TL. Alternatif Bank’ta %42 kar oranı ile 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL. Vakıf Katılım’da %30,8 kar oranı ile 5.672.031 TL, net kazanç 672.031 TL. Enpara’da %39 oranı ile 5.850.948 TL, net kazanç 850.948 TL. TEB’de (Marifetli Hesap) %41,5 faiz ile 5.905.496 TL, net kazanç 905.496 TL. Odea’da %30 oranı ile 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL. Albaraka’da %41,08 oranı ile 5.896.332 TL, net kazanç 896.332 TL. Ziraat Bankası’nda %30 faiz ile 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL.

REKABETİN ARTAN ETKİSİ

Güncel faiz oranları, bankalar arasındaki artan rekabetin dışavurumunu gösteriyor. Bu durum, müşterilere daha cazip faiz getiri seçenekleri sunarak, bankalar için de müşteri portföyünü genişletme fırsatı yaratıyor. 6 ay vadeli mevduat faizlerinde en yüksek getiriyi sunan bankalar, yatırımcılara cazip alternatifler sağlıyor. Bu gelişmeler, Türk Lirası’na olan güveni güçlendirebilir ve tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarını artırmasına neden olabilir.