Mevduat Faiz Oranları Zirveye Ulaştı

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Şubat ayının sonlarına doğru düşüş yönünde devam eden mevduat faiz oranları, Mart ayında büyük bir sıçrama gösterdi. 7 Mart haftasında yüzde 51,45 seviyesine kadar gerileyen faiz oranları, 14 Mart haftasında ise yüzde 49,91’e düştü. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında aldığı sürpriz kararla gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49’a çıkarması, TL’ye geçişi teşvik etmesi ve piyasalara likidite desteği sağlaması, faiz oranlarında bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

BANKALAR FAİZLERİNİ ARTIRIYOR

Merkez Bankası’nın faiz artışının sonrasında birçok banka, müşteri çekmek amacıyla mevduat faizlerini artırma yoluna gitti. Bu güncelleme, bankaların faiz oranlarını daha cazip hale getiriyor. Son günlerde, 1 ve 3 aylık vadeli mevduat faizlerinin bazı bankalarda yüzde 52’ye kadar yükseldiği görülüyor.

HANGİ BANKA EN YÜKSEK FAİZİ SUNUYOR?

Haber Global’deki bilgilere göre, 214 Mayıs 2025 itibarıyla 5 milyon TL’nin 6 ay vadeli mevduat faiz getirisi, bankalara göre şöyledir: Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile vade sonu getirisi 6.069.140 TL, net kazanç 1.069.140 TL. Garanti BBVA: %45,5 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.992.773 TL, net kazanç 992.773 TL. Fibabanka: %45 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.981.863 TL, net kazanç 981.863 TL. Denizbank: %41 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.894.586 TL, net kazanç 894.586 TL. QNB Finansbank: %36 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.785.490 TL, net kazanç 785.490 TL. Türkiye Finans: %42 kar oranı ile vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL. Akbank: %44 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.960.044 TL, net kazanç 960.044 TL. İş Bankası: %36,5 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.796.400 TL, net kazanç 796.400 TL. Alternatif Bank: %42 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL. Vakıf Katılım: %30,8 kar oranı ile vade sonu getirisi 5.672.031 TL, net kazanç 672.031 TL. Enpara: %39 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.850.948 TL, net kazanç 850.948 TL. TEB (Marifetli Hesap): %41,5 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.905.496 TL, net kazanç 905.496 TL. Odea: %30 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL. Albaraka: %41,08 kar oranı ile vade sonu getirisi 5.896.332 TL, net kazanç 896.332 TL. Ziraat Bankası: %30 faiz oranı ile vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL.

REKABETE DAYALI FAİZ ORANLARI

Güncel faiz oranları, bankalar arasındaki artan rekabetin etkisini yansıtıyor. Bu durum, müşterilere daha cazip faiz getirileri sağlarken, bankalar için de müşteri portföyünü artırma imkânı sunuyor. 6 ay vadeli mevduat faizlerinde en yüksek getiri sağlayan bankalar, yatırımcılara önemli seçenekler sunuyor. Bu gelişmeler, Türk Lirası’na olan güveni artırabilir ve tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarını yükseltmelerine olanak tanıyabilir.