Mevduat Faizleri Hakkında Güncel Değerlendirme

BANKADA PARASI OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

Bankalarda mevduatı olanlar için son gelişmeler oldukça önemli. Merkez Bankası’nın parasal sıkılığını koruduğu dönemde, mevduat faizleri enflasyon oranının üstünde getiri sunmaya başladı. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 49 seviyelerine gerilerken, mevduat faiz oranları yüzde 50’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu durumda, faizlerin ne kadar daha yüksek kalacağı sorusu gündeme geliyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Faiz oranlarındaki yükseklik, bankaların mevduat alımını artırmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın politika faizi şu an yüzde 50 civarında. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 49,38 seviyesine indi. Borsa, bu süreçte ciddi kayıplar yaşarken, döviz kurları stabil bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim kararları ile birlikte altın fiyatlarının yükselmesi de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bankalarda mevduat faizleri enflasyonun üstünde getiri sağlamaya başladı. Mevduatın cazibesi ilerleyen dönemde artacak mı?

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Milliyet.com.tr’ye konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Yıllık enflasyonda düşüş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Orta Vadeli Program ilk açıklandığında 2024 yılı enflasyon hedefi %33 olarak belirlenmişti ancak bu rakam %41,5’e yükseltildi. Enflasyon, bu rakamın birkaç puan üzerinde kapanabilir” diyor. Ayrıca, enflasyonun %45’in üzerine çıkmayacağını düşünüyor. Faiz indirimlerinin başlanacağına dair bir kanaat var.

MEVDUAT FAİZLERİ VE GETİRİLER

Kısa vadeli mevduatların faizleri yüzde 52-54 bandında seyrediyor, uzun vadeli ise bu oran 48-50 aralığına düşüyor. Kasım ayında Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı alması durumunda mevduat faizlerinde bir azalma bekleniyor. Kurtuluş, “Son yüksek faiz dönemleri diyebiliriz” şeklinde ifade ediyor. Faiz indirimlerinin başlayacağı öngörülse de bankalardaki faizlerin enflasyon oranının üzerine çıkacağı düşünülüyor.

1 MİLYON TL MEVDATIN GETİRİSİ

Şu anda 1 milyon TL’yi vadeli mevduatta tutan bir tasarruf sahibinin aylık net getirisi 42.054 TL ile 43.672 TL arasında değişiyor. Vade süresi uzadıkça, faiz oranları düşüyor ve buna bağlı olarak aylık kazanç azalıyor. Kısa vadede altın ve mevduat yatırımları sağlıklı görünüyor. Ancak ilerleyen süreçte faiz indirimleriyle birlikte borsa ve diğer yatırım araçlarında daha yüksek getiri sağlanacağı öngörülüyor.