Mezarın Bakımsız Hali Tepki Yarattı

MEZARDAKİ BAKIMSIZLIK TEPKİ ÇEKTİ

Yağmurlar sonrasında kayarak dikkat çeken mezarın bakımsız görüntüsü büyük bir tepki yarattı. Bu durum sonrası, sanatçının kızı olan Ayşe Erkal bir açıklama yaptı ve anıt mezar yapım süreci hakkında bilgi verdi.

Anıt Mezar Projesi Hakkında Bilgi

Ayşe Erkal, “Türk usullerine göre mezar 6 ay ile 1 sene arasında yapılır zaten. Biz klasik mezar değil, bir anıt mezar yapmak istiyoruz. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ile çalışıyoruz. Mimarlara haber verildi ve işlemlere başlandı. Tasarımlar yapılıyor. Şu an onay verdiğimiz bir tasarım yok ama yıldönümüne yetiştireceğiz. Bu konuda bizden bilgi alınmadan haber yapılıyor. Ancak bize haksızlık ediliyor.” diyerek süreç hakkında detaylar paylaştı.