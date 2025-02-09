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Mezrada Tek Başına Yaşayan Kadın Kurtarıldı

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TAŞINMA SÜRECİ

Yüksekova ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan Beşatlı köyüne bağlı 40 haneli Çakmak mezrasının sakinleri, 10 yıl önce yeni bir yerleşim alanı olan ‘Yeni Çakmak’a taşındı. Ancak Yüksekova’dan Cafer Çakar ile İran vatandaşı eşi Şilan Çakar, mezrayı terk etmeyerek burada yaşamaya devam etti.

ŞİLAN ÇAKAR’IN ZOR DURUMU

11 yıl önce evlilik yapan ve çocukları olmayan Şilan Çakar, geçen yıl eşinin vefatının ardından yalnız başına yaşamaya başladı. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan Şilan Çakar, yakınlarının durumu fark etmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbarın ardından, İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, mezranın yolunu açarak Şilan Çakar’a ulaştı.

KORKUSU VE İFADELERİ

Mezra sakinlerinden birinin yakınlarına verdiği bilgiye göre, Şilan Çakar, korkunç olan durumunu şu şekilde ifade etti: “Kurtlardan dolayı evden çıkamıyorum.” Bu ifade, kadının yaşadığı korkunun boyutunu gözler önüne seriyor.

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