MGK’dan Kararlılık Vurgusu: Terörle Mücadele Devam Edecek

TOPLANTININ DETAYLARI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu kritik toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri gibi ulusal birliğimiz ile güvenliğimize yönelik tehditlere karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında yürütülen operasyonların azim, kararlılık ve başarı ile sürdürüldüğü üzerine bilgi sunuldu. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlığı, milletimizin azmi ve devletimizin iradesi sayesinde terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmanın millî birlik ve beraberliği güçlendireceği vurgulandı. Bu kapsamda, bölücü terör örgütünün feshi, silah bırakması ve tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin dikkatle takip edileceği belirtilmiştir.

SURİYE’DE İSTİKRAR HEDEFİ

Toplantıda, Türkiye’nin Suriye’deki yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ile ülkenin terör örgütlerinden arındırılması konusundaki desteklerinin devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile tüm dinî, mezhebî ve etnik kimliklerin korunmasına yönelik yaklaşımın sürdürüleceği vurgulandı.

FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIM

Filistin konusundaki güncel duruma dikkat çekildi. İsrail’in uyguladığı soykırım ve işgal politikalarına son vermesi gerektiği vurgulanırken, Gazze halkının güven içinde özgürce yaşayabilmesi için atılacak meşru adımların önemine değinildi. Ayrıca, harap olmuş Gazze’nin yeniden inşası için gereken çabaların gösterileceği belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA SÜRECİ

Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca müzakerelere ve diplomatik çabalara öncelik verilmesinin önemli olduğu belirtildi. Türkiye’nin, süreçte adil ve onurlu bir anlaşma sağlanması için inisiyatif üstlenmeye devam edeceği ifade edildi.

BOSNA HERSEK’E DESTEK

Bosna Hersek’in egemenliğine olan sarsılmaz desteğimiz bir kez daha teyit edildi. Türkiye’nin bölgedeki huzuru tehdit eden gelişmelere karşı dikkatli olacağı ve barış ile istikrarı sağlamak amacıyla çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

AVRUPA’DA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin jeopolitik konumu, askeri gücü ve savunma sanayi olanaklarıyla sunduğu katkılara işaret edildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin canlanması ve güvenliğe yönelik planlamalarda Türkiye’nin vazgeçilmez rolü üzerine vurgular yapıldı. Kamuoyuna saygıyla sunulmuştur.