MGM, 5 Bölgeye Sağanak Uyarısı!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi için gök gürültülü sağanak yağış ve güçlü rüzgâr konusunda uyarıda bulundu. İstanbul’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve yağış olmayacak.

SAĞANAK VE FIRTINA ETKİSİ

MGM’nin son hava tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış olabiliyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ GÖRÜLMEYECEK

İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. MGM’nin tahminlerine göre İstanbul’da yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıkları 19 derece civarlarında seyredecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI

Yetkililer, bazı bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı bulunuyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR BİLGİSİ

Güçlü rüzgâr da etkili olacak. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın 40-70 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle riskli bölgelerde su baskını ve ani fırtına ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtiliyor.