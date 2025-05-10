MGM’den 23 İle Alarm! Kuvvetli Geliyor

HAFTA SONU HAVA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumunun aniden değişeceğini bildirdi. 23 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ile fırtına bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDA KALACAK BÖLGELER

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak yağış alacak. Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bu yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVE TİLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtınanın etkili olması olabiliyor.

MEVSİM NORMALE DÖNÜŞÜ YAŞANACAK

Kuzeybatı kesimlerde sıcaklık düşecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor. Meteoroloji, bazı kritik uyarılarda bulundu; kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ALARM VERİLEN İLLER LİSTESİ

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale bu sarı kodlu uyarı yapılan iller arasında bulunuyor.