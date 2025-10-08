MGM’den 36 İl İçin Sarı Kod Uyarısı

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye, sonbaharın tipik hava dalgalanmalarını yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim 2025 Çarşamba akşamında yaptığı değerlendirmede, 9 Ekim günü kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini açıkladı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in yanı sıra Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava gözlemlenecek.

YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN BÖLGELER

Yağışların en yoğun gerçekleşmesi beklenen bölgeler arasında Marmara’nın doğusu, Ege genel, Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu bulunuyor. Özellikle İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Hatay’ın kıyıları kuvvetli yağış alacak. Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yerel şiddetli ve aşırı yağış olasılığı var; bu durum sel ve su baskınlarına yol açabilir.

SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI

Yağışlı alanlarda sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Ege’de sıcaklıkların 18-20°C dolaylarında olacağı tahmin edilirken, Güneydoğu’da sıcaklık 30°C’lere yaklaşacak. Rüzgarlar genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek, fakat Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz’in içleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey-doğusunda 40-70 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerde çatı uçmaları veya soba zehirlenmelerine neden olabiliyor.

SARIKOD UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye için sarı kod uyarısı yaptı.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın sabah saatlerinde kuzeyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sakarya, Bilecik ve Bursa’nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ege Bölgesi’nin genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Aydın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi de parçalı ve çok bulutlu olacak, Antalya, Anamur, Burdur, Isparta, Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar öngörülüyor. İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz de sağanak yağış alacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına benzeri rüzgarlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.