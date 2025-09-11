MGM, Kars, Ardahan, Artvin İçin Uyarı Verdi

HAVA DURUMU RAPORU AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül Perşembe gününe yönelik hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KAHRAMANLAR İÇİN UYARI YAPILDI

Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. MGM, vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUVVETLENİYOR

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzeyden; Hakkari çevresinde ise güneyden kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği belirtiliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Örneğin, İstanbul’da sıcaklık 29°C, İzmir’de 34°C, Diyarbakır’da ise 32°C olarak ölçülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Çanakkale’de 35°C, Edirne’de 33°C, İstanbul’da 29°C, Kırklareli’nde 31°C ölçülmesi planlanıyor. Ege bölgesinde de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Örnek vermek gerekirse, Afyonkarahisar’da 27°C, İzmir’de 34°C, Manisa’da ise 36°C olacağı öngörülüyor.

Akdeniz bölgesinde de az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgar, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana’da 36°C, Antalya’da 36°C, Hatay’da 33°C sıcaklıkların ölçülmesi bekleniyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU’DA HAVA

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği planlanıyor. Örneğin, Bolu’da 26°C, Zonguldak’ta 25°C civarında ölçümler yapılması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise de parçalı ve çok bulutlu hava şartları bekleniyor; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.

Doğu Anadolu bölgesinde, kuzeyinin yer yer çok bulutlu olması ve bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşması bekleniyor. Erzurum’da 19°C, Kars’ta 18°C ölçülmesi tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise az bulutlu ve açık hava halleri öngörülüyor; Diyarbakır’da 32°C, Gaziantep’te 33°C olarak bekleniyor.