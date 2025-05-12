MGM, Kritik Uyarı: 4 Bölgeyi Vuracak

ŞİDDETİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü için Türkiye’nin dört bölgesinde şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hakkında uyarı yayımladı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği belirtilirken, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskler konusunda vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı. Doğu Anadolu’da güneyden esecek rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaşacağı ifade edildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR TEHLİKESİ

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’de (Artvin, Trabzon), Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzurum, Kars, Bingöl, Muş) ve İç Anadolu’nun bazı illerinde (Kayseri, Sivas) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceğini bildirdi. Bu illerde meydana gelebilecek ani su baskınları, sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yerel yetkililerin ve vatandaşların, özellikle dere yatakları ile düşük rakımlı bölgelerde tedbir alması önerildi.

HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun pek çok ilinde sağanak yağış bekleniyor. Öne çıkan illerin hava durumu ise şu şekilde:

Marmara: Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli’de öğleden sonra sağanak yağış görülecek. İstanbul 21°C, Balıkesir 23°C. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olabiliyor.

Ege: Parçalı bulutlu, İzmir 26°C, Denizli 27°C. İç kesimlerde sabah ve gece sis oluşabilir.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, Adana ve Hatay’da gece sağanak yağış bekleniyor. Antalya 25°C, Toroslar’da gök gürültülü yağış görülecek.

İç Anadolu: Güney ve doğuda sağanak yağışlar var. Kayseri ve Sivas’ta yağışlar yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşiyor. Ankara 22°C, Konya 23°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu bir hava mevcut. Trabzon ve Artvin’de öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış başlayacak. Samsun 16°C, Amasya 21°C.

Doğu Anadolu: Genel olarak yağışlı, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş’ta öğle saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Malatya 28°C, Van 18°C. Rüzgar saatte 30-50 km hıza ulaşabilir.

Güneydoğu Anadolu: Öğleden sonra sağanak yağışlar görülecek. Diyarbakır 29°C, Siirt 28°C, Mardin’de gece yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olduğu, ancak yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle özellikle riskli bölgelerde günlük yaşamda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.