MHP Başkanı Bahçeli, Anneler Günü’nde mesajında huzur ifade etti

ANNELERİN TOPLUMDAKİ ROLÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamasında annelerin toplumsal hayattaki fedakarlıkları ve önemine dikkat çekti. Bahçeli, evlat acısı yaşayan annelerin gözyaşlarının dinmediği sürece huzurun sağlanamayacağını ifade etti. “Huzurlu anne, huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir.” sözleriyle, annelerin toplumsal yapının temeli olduğunu vurguladı.

AİLENİN ÖNEMİ

Bahçeli, mesajında aile yapısının milli ve manevi değerlerin korunmasındaki önemine dair şu değerlendirmeleri yaptı: “Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir.” Bu sözler, annelerin toplumda ne denli kritik bir yere sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL MESAJ

Bahçeli, özellikle şehit annelerine hitap ederek, “Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerimiz olmak üzere, yurdumun her köşesindeki anneleri en içten hislerimle selamlıyorum.” dedi. Ayrıca ebediyete intikal etmiş annelere rahmet dileyerek, “Biliyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır.” ifadeleriyle, annelerin manevi değerine vurgu yaptı.